«Спасибо Дане за отличные места». Гэтжи, Уайт и Абдель-Азиз сходили на американский футбол
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Знаменитый боец ММА Джастин Гэтжи, его агент Али Абдель-Азиз и глава UFC Дана Уайт вместе посетили матч по американскому футболу между «Лас-Вегас Райдерс» и «Цинциннати Бенгалс». Также в компании присутствовали отец и брат Гэтжи.
«Стадион «Аллегиант» всё так же красив внутри. Спасибо Дане Уайту за отличные места. Сегодня мои отец и брат почувствовали вкус хорошей жизни», — написал Гэтжи в своём «инстаграме».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Джастина Гэтжи.
Напомним, после красивой победы над Майклом Чендлером Гэтжи хочет получить шанс подраться за титул UFC в лёгком весе, которым сейчас владеет Чарльз Оливейра. Из-за этой ситуации Джастин даже поссорился с Хабибом Нурмагомедовым, который жёстко высказался в «Твиттере».
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