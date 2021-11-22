«Спасибо Дане за отличные места». Гэтжи, Уайт и Абдель-Азиз сходили на американский футбол

Знаменитый боец ММА Джастин Гэтжи, его агент Али Абдель-Азиз и глава UFC Дана Уайт вместе посетили матч по американскому футболу между «Лас-Вегас Райдерс» и «Цинциннати Бенгалс». Также в компании присутствовали отец и брат Гэтжи.



«Стадион «Аллегиант» всё так же красив внутри. Спасибо Дане Уайту за отличные места. Сегодня мои отец и брат почувствовали вкус хорошей жизни», — написал Гэтжи в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Джастина Гэтжи.

Напомним, после красивой победы над Майклом Чендлером Гэтжи хочет получить шанс подраться за титул UFC в лёгком весе, которым сейчас владеет Чарльз Оливейра. Из-за этой ситуации Джастин даже поссорился с Хабибом Нурмагомедовым, который жёстко высказался в «Твиттере».