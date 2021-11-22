Джейк Пол отказался делать тест на допинг перед боем с Томми Фьюри

Джон Фьюри, отец сразу нескольких известных боксёров, рассказал о подготовке своего сына Томми к бою с известным блогером Джейком Полом. Бой двух непобеждённых боксёров состоится 18 декабря во Флориде.



«Меня немного беспокоит то, что Джейк наотрез отказался проходить тест на допинг. Я хотел видеть этот пункт в контракте, но не получилось. Тем не менее что бы сторона Пола не придумывала, мы собираемся выиграть этот поединок. Томми отлично подготовился, я в нём уверен.



Люди говорят, что Томми могли заплатить за поражение, но это полнейшая чушь. Семья Фьюри никогда не пойдёт по этому пути, лучше умереть», — приводит слова Фьюри-старшего Boxing Scene.



Напомним, ранее Джейк Пол победил в боксёрском поединке экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли.