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Джейк Пол отказался делать тест на допинг перед боем с Томми Фьюри

Джейк Пол отказался делать тест на допинг перед боем с Томми Фьюри
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Джон Фьюри, отец сразу нескольких известных боксёров, рассказал о подготовке своего сына Томми к бою с известным блогером Джейком Полом. Бой двух непобеждённых боксёров состоится 18 декабря во Флориде.

«Меня немного беспокоит то, что Джейк наотрез отказался проходить тест на допинг. Я хотел видеть этот пункт в контракте, но не получилось. Тем не менее что бы сторона Пола не придумывала, мы собираемся выиграть этот поединок. Томми отлично подготовился, я в нём уверен.

Люди говорят, что Томми могли заплатить за поражение, но это полнейшая чушь. Семья Фьюри никогда не пойдёт по этому пути, лучше умереть», — приводит слова Фьюри-старшего Boxing Scene.

Напомним, ранее Джейк Пол победил в боксёрском поединке экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли.

Блогер победил в боксёрском поединке экс-чемпиона UFC. Джейк тренировался всего 18 месяцев Блогер победил в боксёрском поединке экс-чемпиона UFC. Джейк тренировался всего 18 месяцев
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