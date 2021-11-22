Энтони Смит: Конор Макгрегор перестал быть одним из нас. Он продал душу за деньги

Известный боец UFC Энтони Смит поделился мнением о грубых высказываниях Конора Макгрегора по самым разным поводам. Напомним, недавно Макгрегор посмеялся над работой Смита в качестве комментатора.



«Макгрегор атаковал меня уже во второй раз, но, если честно, мне на это наплевать. Однако мне кажется, что я понимаю, почему он настолько агрессивен в социальных сетях. Конор был очень, очень успешным. Он заработал больше денег, чем когда-либо сможет потратить. Дети его детей смогут жить безбедно. Но чего Конор никогда не сможет вернуть, так это того, что он больше никогда не будет одним из нас. При том, что никто его не выгонял. Это сводит Конора с ума.



Недавно я задумался, скучает ли Макгрегор по тому, чтобы быть одним из парней в спортзале? Потому что он отдалился от всех, стал кидаться на людей. Он вроде как продал свою душу за все эти деньги», — цитирует Смита Sirius XM.