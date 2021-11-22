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Конор Макгрегор раскритиковал вакцинацию и удалил твит

Конор Макгрегор раскритиковал вакцинацию и удалил твит
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в очередной раз высказался о проблемах вакцинации от коронавируса в Ирландии.

«Вакцина от коронавируса никак не помогла остановить пандемию. Больше привитых, чем когда-либо. Больше заражений, чем когда-либо», — написал Конор Макгрегор в своём «твиттере», однако вскоре удалил запись.

Ранее Макгрегор неоднократно критиковал систему здравоохранения в Ирландии на фоне вакцинации от коронавируса.

В настоящее время Конор не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье.

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