Александр Емельяненко заявил, что готов провести бой с Александром Шлеменко

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поддержал идею о проведении поединка российского бойца Александра Емельяненко и его соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.



«Идея бомба. Они стилистически подходят друг другу, могут на руках подраться – руки и ноги, меньше борьбы. Они оба – две легенды. А что за вывеска будет: Емельяненко и Шлеменко! С ума сойти», — сказал Камил Гаджиев в интервью YouTube-каналу «Sport24: Культура бития».



«Я готов», — отреагировал Емельяненко на слова Гаджиева.



Следующий бой Александр Емельяненко проведёт 27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре. Его соперником станет Марио Сантос. Емельяненко согласился выйти на бой на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского. Последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей.



Последний поединок Шлеменко провёл с Артуром Гусейновым. Бойцы встречались в Красной Поляне на турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 42. Победу единогласным судейским решением одержал Александр.