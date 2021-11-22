Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко не исключил проведение боя против Александра Емельяненко. Ранее Емельяненко заявил, что готов провести бой с Шлеменко.



«В данный момент мне сложно сказать, выйду ли я на бой против Александра Емельяненко или нет. Пока что всё время уходит на организацию турнира моего промоушена. В той же программе Камил Гаджиев правильно сказал, у меня на март запланирован чемпионский бой в организации Хабиба. Это для меня первостепенно, а потом посмотрим. У меня есть ещё интересные бои, но, повторюсь, посмотрим. Всё может быть. Считаю, что сейчас ему не надо забегать дальше своего боя. Хочу пожелать Александру победы в бою с Сантосом. Надеюсь на его победу», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Следующий бой Александр Емельяненко проведёт 27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре. Его соперником станет Марио Сантос. Емельяненко согласился выйти на бой на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского. Последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей.



Последний поединок Шлеменко провёл с Артуром Гусейновым. Бойцы встречались в Красной Поляне на турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 42. Победу единогласным судейским решением одержал Александр.