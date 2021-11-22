Дэн Хукер планирует сменить весовую категорию

Легковес UFC Дэн Хукер сообщил, что он может сменить весовую категорию.

«Пока, скажем так, я кое-что задумал. Как говорится, делай всё, чтобы твой следующий ход был лучшим. Сейчас я тесно сотрудничаю с UFC и диетологом, провожу небольшие пробные тесты, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Я смогу ответить на все вопросы на следующей неделе», — приводит слова Дэна Хукера BJPenn.

Хукер начинал карьеру в UFC в полулёгком весе, однако затем поднялся в лёгкий дивизион.

В последнем поединке Дэн Хукер проиграл приёмом в первом раунде россиянину Исламу Махачеву. Новозеландец потерпел 11-е поражение в 32 поединках в карьере. Кроме того, это поражение стало для Хукера третьим в пяти последних поединках.