Макгрегор рассчитывает на титульный бой в лёгком весе сразу после возвращения в октагон

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что собирается провести следующий бой за титул организации в лёгком весе.

«Привет, ребята! Я встречусь с тем, кто следующим получит титул чемпиона UFC в лёгком весе. Смиритесь с этим. Снимите розовые очки и пометьте трилогию с Нейтом Диасом незавершённой. С этим тоже нужно будет разобраться. Все остальные — уже после. Смиритесь с этим», — написал Конор Макгрегор в своём «твиттере».

В настоящее время Конор не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье.