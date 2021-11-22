Шон О'Мэлли сравнил Петра Яна с Флойдом Мейвезером

Американский боец UFC Шон О’Мэлли поделился мнением о временном чемпионе организации в легчайшем весе Петре Яне.

«Лучшие боксёры UFC? Сейчас это Пётр Ян и Макс Холлоуэй. Пётр мало пропускает. Если вы спросите, кто является лучшим боксёром в мире, я отвечу, что Мейвезер — потому что он бьёт и не пропускает. Это же свойственно и Яну. Что касается Холлоуэя, то он лучший с точки зрения серий и кардио. Макс очень крут», — приводит слова О'Мэлли MMAFighting.

Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде россиянин нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Алджэмейн тогда симулировал травму.

На турнире UFC 267 Ян победил американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.