Шон О'Мэлли сравнил Петра Яна с Флойдом Мейвезером

Американский боец UFC Шон О’Мэлли поделился мнением о временном чемпионе организации в легчайшем весе Петре Яне.
«Лучшие боксёры UFC? Сейчас это Пётр Ян и Макс Холлоуэй. Пётр мало пропускает. Если вы спросите, кто является лучшим боксёром в мире, я отвечу, что Мейвезер — потому что он бьёт и не пропускает. Это же свойственно и Яну. Что касается Холлоуэя, то он лучший с точки зрения серий и кардио. Макс очень крут», — приводит слова О'Мэлли MMAFighting.
Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде россиянин нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Алджэмейн тогда симулировал травму.
На турнире UFC 267 Ян победил американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.
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