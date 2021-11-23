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Анатолий Токов подписал новый долгосрочный контракт с Bellator

Анатолий Токов подписал новый долгосрочный контракт с Bellator
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Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов подписал новый долгосрочный контракт с Bellator.

«Bellator рад сообщить, что российская суперзвезда, шестой номер рейтинга среднего веса Анатолий Токов подписал долгосрочный контракт с промоушеном», — гласит сообщение пресс-службы лиги.

В последнем поединке Анатолий Токов одержал победу над соотечественником Шарафом Давлатмуродовым на турнире Bellator 269 в Москве.

До этого Токов не дрался почти два года. Его победная серия насчитывает шесть боёв, из которых только два дошли до судейского решения.

Всего на счету Анатолия Токова 33 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 30 побед и трижды потерпел поражение.

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