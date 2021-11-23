Анатолий Токов подписал новый долгосрочный контракт с Bellator
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов подписал новый долгосрочный контракт с Bellator.
«Bellator рад сообщить, что российская суперзвезда, шестой номер рейтинга среднего веса Анатолий Токов подписал долгосрочный контракт с промоушеном», — гласит сообщение пресс-службы лиги.
В последнем поединке Анатолий Токов одержал победу над соотечественником Шарафом Давлатмуродовым на турнире Bellator 269 в Москве.
До этого Токов не дрался почти два года. Его победная серия насчитывает шесть боёв, из которых только два дошли до судейского решения.
Всего на счету Анатолия Токова 33 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 30 побед и трижды потерпел поражение.
Комментарии
- 23 ноября 2021
-
01:00
-
00:39
- 22 ноября 2021
-
23:51
-
22:59
-
21:59
-
20:26
-
19:25
-
19:11
-
18:48
-
17:49
-
16:55
-
15:37
-
14:26
-
13:14
-
12:57
-
11:55
-
11:17
-
10:15
-
10:01
-
00:09
- 21 ноября 2021
-
22:57
-
21:48
-
20:46
-
19:30
-
19:04
-
18:56
-
17:58
-
17:12
-
16:00
-
14:07
-
13:35
-
13:23
-
12:33
-
11:33
-
11:15
Партнерский контент