Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов подписал новый долгосрочный контракт с Bellator.



«Bellator рад сообщить, что российская суперзвезда, шестой номер рейтинга среднего веса Анатолий Токов подписал долгосрочный контракт с промоушеном», — гласит сообщение пресс-службы лиги.



В последнем поединке Анатолий Токов одержал победу над соотечественником Шарафом Давлатмуродовым на турнире Bellator 269 в Москве.



До этого Токов не дрался почти два года. Его победная серия насчитывает шесть боёв, из которых только два дошли до судейского решения.



Всего на счету Анатолия Токова 33 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 30 побед и трижды потерпел поражение.