Новобранец UFC Мокаев рассказал, почему они с отцом покинули Дагестан

21-летний уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев, проживающий в Великобритании и имеющий гражданство этой страны, рассказал, почему он вместе с отцом покинул Дагестан.
«У моего отца были политические проблемы и нам пришлось уехать. Мы переехали в Великобританию и поселились в Уигане. Здесь я пошёл в колледж. Мы с отцом переехали сами. Моя мать умерла ещё в 2012 году, а братьев и сестёр у меня нет. Сначала мы жили в лагере беженцев. Это было тяжело. Мы жили на 5 фунтов в день. На всех беженцев была лишь одна кухня, одна ванная комната. На протяжении 5 лет мне было запрещено путешествовать. В 2017 году стоял вопрос о моей депортации. Было тяжело. Но с тех пор моя жизнь изменилась», — сказал Мокаев в эфире программы MMA Hour.
Имея любительский рекорд 23-0, который включал в себя титулы чемпиона мира в лёгком весе среди юниоров на чемпионатах мира IMMAF в 2018 и 2019 годах, Мокаев вышел на профессиональный уровень в 2020 году и одержал четыре победы на промоушене Brave, из них три — нокаутом. В середине ноября стало извсетно, что Мокаев продолжит карьеру в UFC.
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