Миочич: я заслужил, чтобы сначала мне предложили трилогию с Нганну. Но так работает UFC
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич выразил сожаление, что промоушен даже не предложил ему участие в поединке за временный пояс. Напомним, за временный титул подрались Сириль Ган и Деррек Льюис, победу одержал Ган.
«Я понимаю, что так работает UFC, что это просто бизнес. Но мне кажется, я заслужил, чтобы мне сначала предложили завершить трилогию с Нганну. Меня даже не спросили, когда устраивали бой за промежуточный титул. Не знаю, согласился бы или нет, но стоило хотя бы предложить мне такой поединок. В целом я привык, именно так работает этот бизнес. Что есть, то есть. Но в то же время я понимаю, что заслужил третий бой с Нганну. У всех что-то было, кроме меня», — цитирует Миочича MMA Fighting.
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