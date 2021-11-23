Миочич: я заслужил, чтобы сначала мне предложили трилогию с Нганну. Но так работает UFC

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич выразил сожаление, что промоушен даже не предложил ему участие в поединке за временный пояс. Напомним, за временный титул подрались Сириль Ган и Деррек Льюис, победу одержал Ган.



«Я понимаю, что так работает UFC, что это просто бизнес. Но мне кажется, я заслужил, чтобы мне сначала предложили завершить трилогию с Нганну. Меня даже не спросили, когда устраивали бой за промежуточный титул. Не знаю, согласился бы или нет, но стоило хотя бы предложить мне такой поединок. В целом я привык, именно так работает этот бизнес. Что есть, то есть. Но в то же время я понимаю, что заслужил третий бой с Нганну. У всех что-то было, кроме меня», — цитирует Миочича MMA Fighting.