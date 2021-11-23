А. Емельяненко — Сантосу: Лысая голова, я научу тебя летать над гнездом кукушки

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил очередной пост в своём «инстаграме». Александр обратился к Марио Сантосу, с которым проведёт поединок 27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре. Противостояние пройдёт по правилам ММА.



«Ола амиго, Лысая голова! В нашем бою я научу тебя летать над гнездом кукушки. Готовься, сразу не падай», — заявил Емельяненко.

Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Александра Емельяненко.

Напомним, Емельяненко согласился выйти на бой на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского. Последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей.