А. Емельяненко — Сантосу: Лысая голова, я научу тебя летать над гнездом кукушки

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил очередной пост в своём «инстаграме». Александр обратился к Марио Сантосу, с которым проведёт поединок 27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре. Противостояние пройдёт по правилам ММА.
«Ола амиго, Лысая голова! В нашем бою я научу тебя летать над гнездом кукушки. Готовься, сразу не падай», — заявил Емельяненко.
Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Александра Емельяненко.
Напомним, Емельяненко согласился выйти на бой на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского. Последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей.
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