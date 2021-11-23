Боксёр Магомед Курбанов: мне для комфортной жизни нужно 150 тысяч рублей в месяц

Известный российский боксёр Магомед Курбанов рассказал, сколько денег нужно ему для комфортной жизни. Спортсмен подчеркнул, что после завоевания чемпионского пояса не будет драться долго.



«У меня есть цель оставаться в спорте до определённого возраста. Сейчас важно стать чемпионом мира и защитить этот титул один или даже два раза. Потом уже решу, что делать дальше. Главное — уйти вовремя, с ясной головой. У меня растут дети, им тоже нужно помогать по жизни.



Сколько нужно зарабатывать боксёру, чтобы жить с комфортом? Всё зависит от положения боксера. Семья, дети вносят свои коррективы. Я приехал из маленького села в Дагестане. Плюс у меня жена и трое детей. Конечно, мне нужно обеспечить нормальную жизнь и себе, и им. Много денег у хорошего человека — это хорошо, у плохого человека — это плохо. Я бы не отказался и от миллиона долларов, но для комфортной жизни нужно около 150 тысяч рублей в месяц», — цитирует Курбанова «РБК-Спорт».