Кулачные бои официально признаны в России. Их контролем займётся Федерация бокса

Федерация бокса России создала департамент «кулачных боёв» — теперь они стали спортивной дисциплиной. Кулачные бои официально стали легальными в нашей стране.



«Помимо олимпийского бокса, мы решили навести порядок и в других направлениях. Начали с профессионального бокса. А в последние два-три года в России, как и по всему миру, начали обретать популярность кулачные бои. На самом деле, это исконно наша, русская дисциплина. Поэтому мы решили, что именно Федерация бокса России должна взять под контроль всю эту историю. Сделать чёткий регламент, создать медицинские требования, организовать титул чемпиона России и всё подобное. С 1 декабря мы будем лицензировать промоутеров, организовывать соревнования и так далее», — рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.