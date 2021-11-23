Валентина Шевченко встретилась с президентом Киргизии и получила в подарок алабая

Чемпионка UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко разместила сразу несколько постов в своём «инстаграме», где показала, как её встречали по приезде в Киргизию.

Валентина показала фотографии с президентом страны Садыром Жапаровым.

«Встреча с нашим президентом Садыром Жапаровым! Спасибо, Садыр Нургoжоевич, что спорт для вас — это неотъемлемая часть в развитии страны! Мне было очень приятно, когда вы позвонили после боя, чтобы поздравить, и сейчас я очень рада увидеться с вами лично! Вы делаете очень много для того, чтобы наш Кыргызстан процветал!» — подписала фото с Жапаровым Шевченко.

Фото можно посмотреть на странице Валентины Шевченко в «Инстаграме».

Шевченко также поделилась фотографией щенка алабая, которого ей подарили.



«Теперь у меня есть свой алабай! Думаю, как её назвать», — написала Валентина.

Фото можно посмотреть на странице Валентины Шевченко в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Валентины Шевченко в «Инстаграме».