Владимир Минеев: детство моё было бурное — с драками и отсутствием перспектив

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал о нелёгком детстве и своём тренере — Евгении Головихине.



«Детство моё было бурное, как у всех детей в 90-х, особенно живущих в регионах. Было всё: драки, неправильные примеры, наркомания/алкоголизм среди молодёжи, отсутствие нормальных заработков и перспектив. И в этой среде на улице мы росли. Добавьте к этому юношеский задор, бушующие гормоны, желание проявить себя в молодёжной среде — весь этот ураган событий и страстей мог меня направить не по той дороге. Мне повезло, что на моём пути встретился Евгений Васильевич, который приложил немало сил и терпения для того, чтобы мои природные таланты, которыми родители одарили, и дерзкий характер направить по пути развития, а не деградации.

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Хороший тренер, на мой взгляд, это не тот, кто по спортпрограмме гоняет молодого, а тот, кто сможет разглядеть талант, найти правильную мотивацию, поддержать во всех взлётах и падениях, а где нужно — «воспитательная порка». Это как второй отец: любя, терпеливо и суровость там, где надо для твоего же блага», — написал Минеев в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Владимира Минеева в «Инстаграме».

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