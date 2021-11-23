Соннен оценил перспективы Макгрегора в четвёртом поединке с Порье

Бывший боец UFC Чейл Соннен поделился мыслями о возможном четвёртом поединке между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.



«Он снова хочет выйти на бой с Порье, но такой поединок будет трудно продать. Он вновь хочет втянуть во всё это его жену, в который раз говорить о травме. Да, какое-то внимание он привлечёт, но ему придётся хорошенько попотеть. Такое противостояние будет непросто продать.



Конор не смог побить Дастина, когда тренировался изо всех сил. Тогда он был очень мотивирован, прошёл отличную подготовку, но всё равно не смог побить Дастина. Да, мы не знаем, как именно Конор готовился, но ведь он готовился, и это факт.



Теперь нам известно, что он не тренируется. Он ничего не может делать уже довольно продолжительный период времени. Достаточно немного подумать, чтобы прийти к выводу, что он не сможет стать лучше. Когда Конор проходил реабилитацию после травмы, Дастин готовился к поединку за титул. Простая логика подсказывает, что Дастин одолеет его. Нужно нам вообще на это смотреть? И нужно ли это самому Конору?» — сказал Соннен на своём канале в YouTube.