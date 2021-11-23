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Олег Тактаров назвал трёх лучших российских бойцов ММА

Олег Тактаров назвал трёх лучших российских бойцов ММА
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о трёх лучших российских бойцах смешанных единоборств на данный момент.

«Пётр Ян — номер один. Александр Волков второй. Ислам Махачев — третий номер», — сказал Тактаров во время интервью для канала SAMBO VLADIMIR в YouTube.

Ян, Волков и Махачев последние поединки провели на турнире UFC 267.

Ян единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

Волков единогласным решением судей одолел поляка Марчина Тыбуру.

Что касается Махачева, то он сражался с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Ислам одержал уверенную победу, расправившись с оппонентом уже в первом раунде.

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