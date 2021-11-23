Алджэмейн Стерлинг — Петру Яну: жди меня

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг отреагировал на сообщение одного из пользователей. Ранее Стерлинг в своём «инстаграме» в шутку писал, что после полученного повреждения на губе вернётся в строй не раньше 2023 года. После шутки американца появилось фото россиянина Петра Яна, якобы узнавшего сроки восстановления Стерлинга.
«Просто жди меня, брат», — подписал фото Стерлинг.
Фотографию можно посмотреть на странице Алджэмейна Стерлинга в «Твиттере».
Ян и Стерлинг сражались на турнире UFC 259, который прошёл в ночь с 6 на 7 марта мск. Пётр тогда лишился чемпионского пояса UFC. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.
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