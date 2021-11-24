Тактаров: если бы Чимаев не поддался волне дешёвого пиара, из него могло бы что-то выйти

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал об отношении к шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву.
«Если бы он не поддался волне популярности и дешёвого пиара, которая его окружила, из него могло бы что-то получиться. Если бы он продолжал тренироваться, как тренировался…
Мы же с ним переписывались, и я ему сказал своё мнение: «Не обращай ни на кого внимания, никуда не езди, просто готовься и всё. Когда будешь чемпионом — тогда делай что хочешь». Он не послушался, у него свой путь», — сказал Тактаров во время интервью для канала SAMBO VLADIMIR в YouTube.
Последний бой Чимаев провёл на турнире на UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.
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