«Я готов пролить кровь». Порье — о предстоящем бое с Оливейрой

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американец Дастин Порье высказался о предстоящем поединке с действующим чемпионом промоушена в лёгком весе Чарльзом Оливейрой.
«Моя цель — посмотреть, кто действительно готов пролить больше крови. Я знаю, что я к этому готов. Этот парень очень опасен. За его плечами так много опыта в UFC. И я не собираюсь откладывать это в сторону. Это будет большой бой. На кону его и моё наследие.
В этом противостоянии мы используем весь тот опыт, который накопили в течение карьеры. Как я уже сказал, этот парень очень опасен и на многое способен. В общем-то это всё, что я хотел сообщить. Я уважаю путь, который он прошёл, чтобы стать бесспорным чемпионом. Но могу сказать, что я также сделал немало», — приводит слова Порье MMAJunkie.
Бой Порье и Оливейры состоится на турнире UFC 269 11 декабря.
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