«Больше, чем некоторым чемпионам мира». Отец Томми Фьюри — о его гонораре за бой с Полом
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Джон Фьюри, отец сразу нескольких известных боксёров, рассказал о гонораре своего сына Томми за бой с блогером Джейком Полом.
«Послушайте, Томми заплатят за этот бой больше денег, чем некоторым чемпионам мира», — приводит слова Джона The Independent со ссылкой на его выступление на канале Роба Мура в YouTube.
Бой Томми и Джейка состоится 18 декабря во Флориде (США).
Напомним, последний поединок Джейк Пол провёл с экс-чемпионом UFC, американцем Тайроном Вудли. Бой прошёл по правилам бокса и продлился все запланированные восемь раундов. В результате Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.
Ранее стало известно, что Джейк отказался проходить тест на допинг перед боем с Томми.
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