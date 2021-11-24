Онлайн регистрацию участников внедрят на турнире Абдулманапа Нурмагомедова

Союз ММА России запустил первый чат-бот, являющийся продуктом усилий российских специалистов для улучшения коммуникации с аудиторией смешанных боевых единоборств.



«Мы идём в ногу со временем, популяризируя через современные каналы коммуникации — любимый мессенджер — образование среди молодежной аудитории. Наша мультимедийная платформа ММА.РФ теперь помогает спортсменам быстрее и проще проходить регистрацию для участия в турнирах Союза ММА России. И первым таким опытом в декабре станет турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Саратове», — рассказал президент Союза ММА России, заслуженный тренер РФ Радмир Габдуллин.



«Это поможет организаторам и особенно судейскому корпусу, если вот таким образом будут регистрироваться участники турнира. Сейчас в информационный век с онлайн услугой будет намного легче обрабатывать информацию, что станет большим прорывом вперед для Союза», — подчеркнул президент Федерации MMA Саратовской области, заслуженный мастер спорта РФ Даци Дациев.