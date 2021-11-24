Евгений Тищенко дал прогноз на бой Дмитрий Бивол — Умар Саламов

Боксёр Академии единоборств РМК, чемпион WBC International Евгений Тищенко поделился ожиданиями от поединка, в котором сойдутся действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) и претендент на титул Умар Саламов (26-1, 19 КО). Вечер бокса промоушена RCC Boxing состоится 11 декабря в Екатеринбурге.



«Я думаю, победитель этого боя определится по очкам. Полагаю, что победа будет за Биволом. Он выше уровнем, у него больше чемпионского опыта. Единственный фактор, я не знаю сколько времени было у боксеров на подготовку. Если условия равные, то 70 на 30 – Бивол. Саламов моложе, для него это самый важный бой в карьере, он отдаст все силы в этом поединке.



Мы с Биволом знакомы, были вместе на сборах, в том числе и в Америке. Он ещё в любителях боксировал на высоком уровне, и то, что он стал чемпионом по профессионалам, было ожидаемо. Его не всегда брали на международные турниры, поэтому он ушёл в профессиональный бокс. Думаю, что он был бы явным лидером среди претендентов на поездку на Олимпийские игры. Он очень стабильный еще с юношей, я думаю, что Дмитрий в очередной раз это подтвердит. Он один из лучших тяжей современности», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

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