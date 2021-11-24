Альберт Дураев вызвал на бой Юрайю Холла

Бывший чемпион ACB в среднем весе, россиянин Альберт Дураев, выступающий в полусреднем весе в UFC, вызвал на бой американского бойца Юрайю Холла.



«Юрайя Холл, можешь принять бой? Дана Уайт, я понимаю, что ты не можешь заставить Даррена Тилла подписать контракт на бой со мной, но есть другой вариант – Юрайя Холл! Февраль или март, как вам будет удобно», — написал Альберт Дураев в своём «инстаграме».



Ранее Дураев вызывал на поединок экс-претендента на титул чемпиона UFC в полусреднем весе, англичанина Даррена Тилла.



Альберт Дураев дебютировал в UFC на турнире UFC 267, победив соотечественника Романа Копылова единогласным решением судей.



Юрайя Холл в последнем поединке проиграл Шону Стрикленду единогласным решением судей.