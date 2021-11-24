Альберт Дураев вызвал на бой Юрайю Холла
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Бывший чемпион ACB в среднем весе, россиянин Альберт Дураев, выступающий в полусреднем весе в UFC, вызвал на бой американского бойца Юрайю Холла.
«Юрайя Холл, можешь принять бой? Дана Уайт, я понимаю, что ты не можешь заставить Даррена Тилла подписать контракт на бой со мной, но есть другой вариант – Юрайя Холл! Февраль или март, как вам будет удобно», — написал Альберт Дураев в своём «инстаграме».
Ранее Дураев вызывал на поединок экс-претендента на титул чемпиона UFC в полусреднем весе, англичанина Даррена Тилла.
Альберт Дураев дебютировал в UFC на турнире UFC 267, победив соотечественника Романа Копылова единогласным решением судей.
Юрайя Холл в последнем поединке проиграл Шону Стрикленду единогласным решением судей.
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