Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Альберт Дураев вызвал на бой Юрайю Холла

Альберт Дураев вызвал на бой Юрайю Холла
Комментарии

Бывший чемпион ACB в среднем весе, россиянин Альберт Дураев, выступающий в полусреднем весе в UFC, вызвал на бой американского бойца Юрайю Холла.

«Юрайя Холл, можешь принять бой? Дана Уайт, я понимаю, что ты не можешь заставить Даррена Тилла подписать контракт на бой со мной, но есть другой вариант – Юрайя Холл! Февраль или март, как вам будет удобно», — написал Альберт Дураев в своём «инстаграме».

Ранее Дураев вызывал на поединок экс-претендента на титул чемпиона UFC в полусреднем весе, англичанина Даррена Тилла.

Альберт Дураев дебютировал в UFC на турнире UFC 267, победив соотечественника Романа Копылова единогласным решением судей.

Юрайя Холл в последнем поединке проиграл Шону Стрикленду единогласным решением судей.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021