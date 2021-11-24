Магомед Курбанов: Джиган, возможно, заплатил Емельяненко, чтобы хайпануть

Боксёр Академии единоборств РМК, чемпион мира по версии WBO International Магомед Курбанов поделился мнением о потенциальном поединке между российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и рэпером Джиганом.



«Как отношусь к бою Емельяненко и Джигана? Хайп. Не думаю, что этот бой случится. Но даже если вдруг они всё-таки дойдут до клетки — это будет цирк. Джиган, возможно, заплатил Емельяненко, чтобы хайпануть. Нормальное московское явление. Они — профессионалы в PR. Реальной борьбы и спорта тут ноль», — приводит слова Курбанова «РБК-Спорт».



Напомним, не раз сообщалось, что Емельяненко и Джиган могут провести бой в ноябре 2021 года, однако контракт на него до сих пор не подписан.



Следующий бой Александр Емельяненко проведёт 27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре. Его соперником станет Марио Сантос. Емельяненко согласился выйти на бой на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского. Последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей.