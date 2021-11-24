«Какой вес?» Ислам Махачев предложил угадать, сколько он поднимает в приседе со штангой

Известный боец UFC Ислам Махачев показал, как работает со штангой. Спортсмен предложил подписчикам угадать, какой вес он поднял в приседе.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, в последнем поединке Махачев уверенно разобрался с Дэном Хукером, поймав соперника на болевой приём уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.



С кем встретится Махачев в следующем бою, пока неизвестно. Россиянин претендует на получение чемпионского шанса: он идёт на серии из девяти побед подряд, большая часть которых была одержана досрочно. Своё единственное поражение Ислам потерпел ещё в 2015 году.