Опубликовано промовидео к турниру Bellator 272
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Опубликовано промовидео к турниру Bellator 272, который состоится в Коннектикуте в ночь на 4 декабря. Прямую онлайн-трансляцию всего турнира будет вести онлайн-платформа Okko. В главном бою вечера встретятся Серджио Петтис и Киоджи Хоригучи.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Смотри Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно в Okko.
Полный кард турнира Bellator 272:
Серджио Петтис — Киоджи Хоригучи;
Эммануэль Санчес — Джереми Кеннеди;
Кайл Кратчмер — Оливер Энкамп;
Джей Джей Уилсон — Альфи Дэвис;
Джош Хилл — Джаред Скоггинс;
Леван Чохели — Винисиус де Жезус;
Джорнел Луго — Томми Эспиноза;
Киллис Мота — Майк Хэмил;
Александр Шаблий — Бобби Кинг;
Кай Камака третий — Джон де Хесус;
Дэн Морет — Рикардо Сейшас;
Джонни Эблин — Коллин Хакбоди.
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