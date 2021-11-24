Опубликовано промовидео к турниру Bellator 272, который состоится в Коннектикуте в ночь на 4 декабря. Прямую онлайн-трансляцию всего турнира будет вести онлайн-платформа Okko. В главном бою вечера встретятся Серджио Петтис и Киоджи Хоригучи.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Смотри Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно в Okko.



Полный кард турнира Bellator 272:



Серджио Петтис — Киоджи Хоригучи;

Эммануэль Санчес — Джереми Кеннеди;

Кайл Кратчмер — Оливер Энкамп;

Джей Джей Уилсон — Альфи Дэвис;

Джош Хилл — Джаред Скоггинс;

Леван Чохели — Винисиус де Жезус;

Джорнел Луго — Томми Эспиноза;

Киллис Мота — Майк Хэмил;

Александр Шаблий — Бобби Кинг;

Кай Камака третий — Джон де Хесус;

Дэн Морет — Рикардо Сейшас;

Джонни Эблин — Коллин Хакбоди.