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Боец ММА Роман Богатов угрожает бывшему сопернику Абдулмуталипу Гаирбекову

Боец ММА Роман Богатов угрожает бывшему сопернику Абдулмуталипу Гаирбекову
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Известный боец Роман Богатов ММА высказал угрозы в адрес своего коллеги Абдулмуталипа Гаирбекова. Конфликт между спортсменами разгорелся из-за обсуждения итогов их поединка на турнире Brave CF 51, где победу единогласным решением судей одержал Богатов.

Дагестанец заявляет, что он выиграл бой, а судьи были к нему несправедливы. В качестве аргумента он приводит решение независимых судей. На просьбы Гаирбекова о реванше Роман написал в комментариях «Инстаграма», что «разберётся с ним вне октагона».

«Сегодня читаю его комментарии, он что-то пишет там, угрожает мне, что на улице может со мной подраться. Но я могу с ним хоть каждый день драться. Максимум, что он сможет сделать — только за мою ногу держаться, вот и всё. Так что, Роман — я на связи 24/7», — рассказал Гаирбеков.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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