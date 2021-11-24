Порье: не собираюсь на пенсию. В случае чего могу перебраться в полусредний вес
Поделиться
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американец Дастин Порье рассказал, что не планирует завершать карьеру. 11 декабря Порье попытается стать чемпионом, встретившись с Чарльзом Оливейрой.
«Нет, я не собираюсь на пенсию. Мне 32 года, приятель. Я хорошо себя чувствую, мне весело. В случае чего я могу перебраться в полусреднюю категорию. Но, если честно, моя цель не состоит в том, чтобы как можно успешнее защищать титул. Не знаю, посмотрим. Как говорится, живу один день за раз. Не заглядываю дальше 11 декабря, где я хочу, чтобы мне подняли руку. Мне нужно сначала решить эту задачу, прежде чем говорить о чём-то ещё. Не знаю, что будет дальше. Один день за один раз», — цитирует Порье Sportskeeda.
Комментарии
- 24 ноября 2021
-
21:46
-
20:45
-
19:45
-
19:37
-
19:22
-
18:49
-
17:56
-
17:43
-
16:50
-
15:52
-
14:44
-
13:35
-
12:55
-
12:05
-
11:56
-
10:45
-
09:38
-
01:03
- 23 ноября 2021
-
23:52
-
22:45
-
22:15
-
22:03
-
21:05
-
20:27
-
19:28
-
18:59
-
18:26
-
17:28
-
17:20
-
16:06
-
15:14
-
14:41
-
13:26
-
12:24
-
11:02
Партнерский контент