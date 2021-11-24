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Порье: не собираюсь на пенсию. В случае чего могу перебраться в полусредний вес

Порье: не собираюсь на пенсию. В случае чего могу перебраться в полусредний вес
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американец Дастин Порье рассказал, что не планирует завершать карьеру. 11 декабря Порье попытается стать чемпионом, встретившись с Чарльзом Оливейрой.

«Нет, я не собираюсь на пенсию. Мне 32 года, приятель. Я хорошо себя чувствую, мне весело. В случае чего я могу перебраться в полусреднюю категорию. Но, если честно, моя цель не состоит в том, чтобы как можно успешнее защищать титул. Не знаю, посмотрим. Как говорится, живу один день за раз. Не заглядываю дальше 11 декабря, где я хочу, чтобы мне подняли руку. Мне нужно сначала решить эту задачу, прежде чем говорить о чём-то ещё. Не знаю, что будет дальше. Один день за один раз», — цитирует Порье Sportskeeda.

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