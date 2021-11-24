Сауль Альварес ответил на вопрос, сможет ли он провести бой с Тайсоном Фьюри

Действующий абсолютный чемпион мира во втором полусреднем весе Сауль Альварес ответил на вопрос, сможет ли он когда-нибудь встретиться в ринге с чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Напомним, ранее стало известно, что Альварес хочет подняться в первый тяжёлый вес, проведя бой с Илунгой Макабу. Поединок уже санкционирован WBC.



«Если правильно помню, то где-то год назад я говорил, что не перейду в первый тяжёлый вес, однако сейчас мы здесь. Однако я всё равно не думаю, что подерусь с Фьюри, хотя с моим тренером Эдди Рейносо нельзя быть ни в чём уверенным. Я не думаю, что это произойдёт. Моё тело не позволит мне подняться в супертяжёлый вес», — приводит слова Альвареса The Independent.