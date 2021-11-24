Тренер Макгрегора: у Конора выстроилась очередь из сотни соперников. Он очень мотивирован
Поделиться
Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, поделился мнением о готовящемся возвращении своего подопечного в строй.
«Я предложил Конору начать с простых упражнений, чтобы проверить себя. Но он сказал, что хочет готовить себя к 25-минутному бою. На самом деле Макгрегор полон энтузиазма и очень взволнован перед 2022 годом, у него большие планы.
Похоже, у него выстроилась очередь из сотни соперников. Но пока нужно просто вернуться к полноценным тренировкам и проверить ногу. Когда придёт время, у Конора точно не будет недостатка в выборе оппонентов. Он в любом случае очень мотивирован. У него есть много денег на счету. На данном этапе деньги – не главный фактор», – цитирует Кавану MMA Fighting.
Комментарии
- 24 ноября 2021
-
23:17
-
22:23
-
21:46
-
20:45
-
19:45
-
19:37
-
19:22
-
18:49
-
17:56
-
17:43
-
16:50
-
15:52
-
14:44
-
13:35
-
12:55
-
12:05
-
11:56
-
10:45
-
09:38
-
01:03
- 23 ноября 2021
-
23:52
-
22:45
-
22:15
-
22:03
-
21:05
-
20:27
-
19:28
-
18:59
-
18:26
-
17:28
-
17:20
-
16:06
-
15:14
-
14:41
-
13:26
Партнерский контент