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Томми Фьюри: я не боец UFC и не баскетболист. Джейк Пол не сможет победить меня

Томми Фьюри: я не боец UFC и не баскетболист. Джейк Пол не сможет победить меня
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Известный боксёр Томми Фьюри, брат знаменитого Тайсона Фьюри, поделился мнением о своем готовящемся поединке с боксёром Джейком Полом. Бой Томми и Джейка состоится 18 декабря во Флориде (США).

«Джейк не сможет победить в бою, который является реальным, а не фейковым. Когда всё будет не подстроено, по-настоящему, Пол никак не сможет выиграть. Говоря откровенно: я не боец UFC, я не блогер и не баскетболист. Я занимаюсь боксом всю свою жизнь», — приводит слова Фьюри MMAJunkie.

Напомним, последний поединок Джейк Пол провёл с экс-чемпионом UFC, американцем Тайроном Вудли. Бой прошёл по правилам бокса и продлился все запланированные восемь раундов. В результате Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

Блогер победил в боксёрском поединке экс-чемпиона UFC. Джейк тренировался всего 18 месяцев Блогер победил в боксёрском поединке экс-чемпиона UFC. Джейк тренировался всего 18 месяцев
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