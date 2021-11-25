Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Странный бой Кьеза — Брэди. Чимаев уничтожает. Джонс вбрасывает — в подкасте «Чемпионата»

Странный бой Кьеза — Брэди. Чимаев уничтожает. Джонс вбрасывает — в подкасте «Чемпионата»
Комментарии

А вот и мы подъехали. Причём раньше времени! Это MMA-подкаст «Больше не говори такие вещи», и теперь мы выходим каждую среду. Кстати, сегодня подводим итоги конкурса! Не расслабляемся, ничего не пропускаем, это Багдасарян, Володин, «Чемпионат. Подкаст» — поехали!

Обсуждаем ещё один ужасный UFC и что не так в парах Тейт — Виейра и Кьеза — Брэди. Джонс хотел побороться, но не тут-то было. Поздравляем Леона Эдвардса с получением главного боя в жизни. Чимаев, его борцовская схватка с Джеком Херманссоном и её последствия. Смена весовой Хукера и масса флешбеков. Обсуждение реслинга и других странных тем. Не переключайтесь.

Посмотреть видео можно на YouTube.

Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в ММА-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат. Подкаст».

Как найти нас в социальных сетях:

Давид Багдасарян в «Инстаграме»:
Проект Давида на Youtube
Олег Володин в «Инстаграме»

Слушайте на удобных платформах:

в iTunes
в Google Podcasts
в Spotify
в «СберЗвук»
в «Яндекс. Музыке»
в плеере Castboх
в плеере Podster

ТАЙМКОДЫ:

0:00 – Всем привет! Это БНГТВ, и начнём мы с кино: «Человек-паук», «Матрица» и «Форсаж»;
07:32 – Эдвардс и титульник;
13:40 – Чимаева подвинули в рейтинге: с кем ему драться?
20:39 – Итоги прошедшего турнира: Сантос, Брэди, Тейт и Виейра;
43:55 – Дёрден и расизм;
48:15 – Как Чимаев заборол Херманссона;
57:51 – Вспоминаем любимых рестлеров на ТНТ и СТС;
01:13:45 – ИТОГИ КОНКУРСА;
01:30:23 – Про Сергея Ковалёва, Петра Яна и претендентов на Бой года;
01:39:22 – Дэн Харди. Что с ним случилось?
01:47:15 – Харди против Вудли, Рэмпейдж против Бриггса в боксе;
01:58:48 – Сехудо и его дочь Америка;
02:02:50 – Отставка Яквинты и наследие Канело;
02:08:59 – Отвечаем на вопросы подписчиков (там есть про самых симпатичных девушек в ММА);
02:47:14 – Не забудьте поставить лайк и написать коммент, ведь мы этого достойны.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021