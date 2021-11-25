Странный бой Кьеза — Брэди. Чимаев уничтожает. Джонс вбрасывает — в подкасте «Чемпионата»

А вот и мы подъехали. Причём раньше времени! Это MMA-подкаст «Больше не говори такие вещи», и теперь мы выходим каждую среду. Кстати, сегодня подводим итоги конкурса! Не расслабляемся, ничего не пропускаем, это Багдасарян, Володин, «Чемпионат. Подкаст» — поехали!



Обсуждаем ещё один ужасный UFC и что не так в парах Тейт — Виейра и Кьеза — Брэди. Джонс хотел побороться, но не тут-то было. Поздравляем Леона Эдвардса с получением главного боя в жизни. Чимаев, его борцовская схватка с Джеком Херманссоном и её последствия. Смена весовой Хукера и масса флешбеков. Обсуждение реслинга и других странных тем. Не переключайтесь.

Посмотреть видео можно на YouTube.

Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в ММА-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат. Подкаст».



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ТАЙМКОДЫ:



0:00 – Всем привет! Это БНГТВ, и начнём мы с кино: «Человек-паук», «Матрица» и «Форсаж»;

07:32 – Эдвардс и титульник;

13:40 – Чимаева подвинули в рейтинге: с кем ему драться?

20:39 – Итоги прошедшего турнира: Сантос, Брэди, Тейт и Виейра;

43:55 – Дёрден и расизм;

48:15 – Как Чимаев заборол Херманссона;

57:51 – Вспоминаем любимых рестлеров на ТНТ и СТС;

01:13:45 – ИТОГИ КОНКУРСА;

01:30:23 – Про Сергея Ковалёва, Петра Яна и претендентов на Бой года;

01:39:22 – Дэн Харди. Что с ним случилось?

01:47:15 – Харди против Вудли, Рэмпейдж против Бриггса в боксе;

01:58:48 – Сехудо и его дочь Америка;

02:02:50 – Отставка Яквинты и наследие Канело;

02:08:59 – Отвечаем на вопросы подписчиков (там есть про самых симпатичных девушек в ММА);

02:47:14 – Не забудьте поставить лайк и написать коммент, ведь мы этого достойны.