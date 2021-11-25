Странный бой Кьеза — Брэди. Чимаев уничтожает. Джонс вбрасывает — в подкасте «Чемпионата»

А вот и мы подъехали. Причём раньше времени! Это MMA-подкаст «Больше не говори такие вещи», и теперь мы выходим каждую среду. Кстати, сегодня подводим итоги конкурса! Не расслабляемся, ничего не пропускаем, это Багдасарян, Володин, «Чемпионат. Подкаст» — поехали!
Обсуждаем ещё один ужасный UFC и что не так в парах Тейт — Виейра и Кьеза — Брэди. Джонс хотел побороться, но не тут-то было. Поздравляем Леона Эдвардса с получением главного боя в жизни. Чимаев, его борцовская схватка с Джеком Херманссоном и её последствия. Смена весовой Хукера и масса флешбеков. Обсуждение реслинга и других странных тем. Не переключайтесь.
Посмотреть видео можно на YouTube.
Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в ММА-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат. Подкаст».
Как найти нас в социальных сетях:
Давид Багдасарян в «Инстаграме»:
Проект Давида на Youtube
Олег Володин в «Инстаграме»
Слушайте на удобных платформах:
• в iTunes
• в Google Podcasts
• в Spotify
• в «СберЗвук»
• в «Яндекс. Музыке»
• в плеере Castboх
• в плеере Podster
ТАЙМКОДЫ:
0:00 – Всем привет! Это БНГТВ, и начнём мы с кино: «Человек-паук», «Матрица» и «Форсаж»;
07:32 – Эдвардс и титульник;
13:40 – Чимаева подвинули в рейтинге: с кем ему драться?
20:39 – Итоги прошедшего турнира: Сантос, Брэди, Тейт и Виейра;
43:55 – Дёрден и расизм;
48:15 – Как Чимаев заборол Херманссона;
57:51 – Вспоминаем любимых рестлеров на ТНТ и СТС;
01:13:45 – ИТОГИ КОНКУРСА;
01:30:23 – Про Сергея Ковалёва, Петра Яна и претендентов на Бой года;
01:39:22 – Дэн Харди. Что с ним случилось?
01:47:15 – Харди против Вудли, Рэмпейдж против Бриггса в боксе;
01:58:48 – Сехудо и его дочь Америка;
02:02:50 – Отставка Яквинты и наследие Канело;
02:08:59 – Отвечаем на вопросы подписчиков (там есть про самых симпатичных девушек в ММА);
02:47:14 – Не забудьте поставить лайк и написать коммент, ведь мы этого достойны.
- 25 ноября 2021
-
00:30
-
00:08
- 24 ноября 2021
-
23:17
-
22:23
-
21:46
-
20:45
-
19:45
-
19:37
-
19:22
-
18:49
-
17:56
-
17:43
-
16:50
-
15:52
-
14:44
-
13:35
-
12:55
-
12:05
-
11:56
-
10:45
-
09:38
-
01:03
- 23 ноября 2021
-
23:52
-
22:45
-
22:15
-
22:03
-
21:05
-
20:27
-
19:28
-
18:59
-
18:26
-
17:28
-
17:20
-
16:06
-
15:14