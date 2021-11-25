Экс-боец UFC Пенья арестован в третий раз с июня. Ему предъявлены несколько обвинений

28-летний американский боец экс-боец UFC Луис Пенья, выступавший в лёгком весе, вновь арестован – уже в третий раз, начиная с июня. Об этом информирует MMA Fighting.
Согласно информации источника, Пенья был арестован в понедельник, 22 ноября. Ему предъявлены многочисленные обвинения, среди которых нанесение побоев, домашнее насилие, хулиганство и нанесение телесных повреждений.
В июне он попал за решётку по обвинению в ограблении с нанесением побоев своей девушки, а в октябре – его задержали вновь за домашнее насилие и нанесение побоев сразу двум женщинам. Как раз после ареста в октябре в UFC приняли решение о прекращении сотрудничества с бойцом.
Свой последний поединок на UFC Луис Пенья провёл в апреле этого года, тогда раздельным решением судей он победил Алекса Муньоза. Всего на его счету восемь боёв на престижном промоушене, в которых он одержал пять побед. Рекорд в ММА – 10-3.
Видео ярких моментов Пенья – Муньоз доступно на «Чемпионате».
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