Экс-боец UFC Пенья арестован в третий раз с июня. Ему предъявлены несколько обвинений

28-летний американский боец экс-боец UFC Луис Пенья, выступавший в лёгком весе, вновь арестован – уже в третий раз, начиная с июня. Об этом информирует MMA Fighting.



Согласно информации источника, Пенья был арестован в понедельник, 22 ноября. Ему предъявлены многочисленные обвинения, среди которых нанесение побоев, домашнее насилие, хулиганство и нанесение телесных повреждений.



В июне он попал за решётку по обвинению в ограблении с нанесением побоев своей девушки, а в октябре – его задержали вновь за домашнее насилие и нанесение побоев сразу двум женщинам. Как раз после ареста в октябре в UFC приняли решение о прекращении сотрудничества с бойцом.



Свой последний поединок на UFC Луис Пенья провёл в апреле этого года, тогда раздельным решением судей он победил Алекса Муньоза. Всего на его счету восемь боёв на престижном промоушене, в которых он одержал пять побед. Рекорд в ММА – 10-3.

Видео ярких моментов Пенья – Муньоз доступно на «Чемпионате».