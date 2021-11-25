Боец ММА Асхаб Магомедов танцует на крыше авто, его товарищ стреляет в воздух. Видео

Российский боец смешанных единоборств Асхаб Магомедов опубликовал в своём «инстаграме» видеозапись, на которой он танцует на крыше машины, а его товарищ в этот момент стреляет в воздух из пистолета. Сообщается, что эпизод со стрельбой произошёл в Москве.

Кроме того, на одном из видеороликов, опубликованных в один день с видео со стрельбой, те же люди гоняют по дорогам общего пользования со скоростью свыше 200 км/ч.

Для Асхаба Магомедова это уже не первый скандал с его участием. В сентябре 2021 года был опублиован видеоролик, на котором боец жестоко избил своего сослуживца при прохождении срочной службы в армии. Это видео было опубликовано самим бойцом.



Магомедов же заявил, что на видео была изображена тренировка, а парень на записи сам попросил с ним позаниматься.