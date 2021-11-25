«Я здесь, чтобы прибить тебя». Евлоев резко обратился к Хукеру
Поделиться
Боец UFC Мовсар Евлоев отреагировал на недавние намёки легковеса Дэна Хукера, который дал понять, что рассматривает переход в полулёгкий вес, в котором выступает россиянин. Евлоев в достаточно резкой форме фактически вызвал новозеландца на поединок.
«Добро пожаловать! Если ты по-прежнему хочешь доказать, что умеешь бороться, то я здесь, чтобы прибить тебя», — обратился Евлоев к Хукеру посредством своей страницы в «Твиттере».
Напомним, Хукер провёл предыдущий поединок в октябре нынешнего года. Тогда он досрочно уступил Исламу Махачеву. Что касается Евлоева, то он в своей минувшей схватке одолел Хакима Даводу из Канады. Всего в UFC россиянин провёл пять поединков и отпраздновал успех во всех пяти.
Комментарии
- 25 ноября 2021
-
11:41
-
10:36
-
10:28
-
10:28
-
09:45
-
09:37
-
08:57
-
00:30
-
00:08
- 24 ноября 2021
-
23:17
-
22:23
-
21:46
-
20:45
-
19:45
-
19:37
-
19:22
-
18:49
-
17:56
-
17:43
-
16:50
-
15:52
-
14:44
-
13:35
-
12:55
-
12:05
-
11:56
-
10:45
-
09:38
-
01:03
- 23 ноября 2021
-
23:52
-
22:45
-
22:15
-
22:03
-
21:05
-
20:27
Партнерский контент