«Я здесь, чтобы прибить тебя». Евлоев резко обратился к Хукеру

Боец UFC Мовсар Евлоев отреагировал на недавние намёки легковеса Дэна Хукера, который дал понять, что рассматривает переход в полулёгкий вес, в котором выступает россиянин. Евлоев в достаточно резкой форме фактически вызвал новозеландца на поединок.

«Добро пожаловать! Если ты по-прежнему хочешь доказать, что умеешь бороться, то я здесь, чтобы прибить тебя», — обратился Евлоев к Хукеру посредством своей страницы в «Твиттере».

Напомним, Хукер провёл предыдущий поединок в октябре нынешнего года. Тогда он досрочно уступил Исламу Махачеву. Что касается Евлоева, то он в своей минувшей схватке одолел Хакима Даводу из Канады. Всего в UFC россиянин провёл пять поединков и отпраздновал успех во всех пяти.