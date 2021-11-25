Никита Джигурда нокаутировал Отара Кушанишвили

Известный шоумен Никита Джигурда одержал победу над телеведущим Отаром Кушанашвили. Бой проходил по правилам бокса в перчатках для ММА. Поединок был организован промоушеном «Наше Дело».

Бой должен был продлиться три раунда по две минуты, однако был завершён уже в первом раунде — Джигурда за короткий промежуток времени трижды отправил Кушанишвили в нокдаун, а после третьего падения Отара поединок был остановлен. Бой продлился в общей сложности всего сто секунд.

После поединка Никита Джигурда вызвал на бой бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева и рэпера Джигана.

Для Никиты Джигурды это уже второй поединок в промоушене «Наше Дело» — ранее Никита одержал победу над депутатом Виталием Милоновым.