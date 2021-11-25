Боец UFC Имавов: мне нравится Макгрегор, как боец, но как человек он слишком далеко зашёл
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Французский боец UFC дагестанского происхождения Насрудин Имавов рассказал, на каких бойцов старшего поколения ориентировался. и поделился отношением к бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.
«Раньше смотрел бои Макгрегора. Мне нравится, как он дерется в стойке. И вообще, он нравится мне как боец. А как человек — это уже другое… Особенно сейчас, когда он слишком далеко зашел. Еще Джона Джонса много боев смотрел, нравится, как он работает в стойке. Всегда любил смотреть хороших ударников, потому что сам из бокса и старался от людей что-то взять. Потом, когда освоил партер, Хабиба много смотрел. Изучал, как он давит на своих соперников, выбирает позиции», — приводит слова Имавова Sport24.
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