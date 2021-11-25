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«Буду ждать бой Бузовой против Давы». Боец Бикрев — о поединке Джигурда — Кушанашвили

«Буду ждать бой Бузовой против Давы». Боец Бикрев — о поединке Джигурда — Кушанашвили
Буду ждать бой Бузовой против Давы
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Российский боец ММА Дмитрий Бикрев (13-3-1) поделился своим мнением относительно состоявшегося боя между известным шоу-меном Никитой Джигурдой и популярным телеведущим Отаром Кушанашвили. Напомним, что победу нокаутом в этом поединке одержал 60-летний Джигурда.

«Бой Джигурды и Кушанашвили? Это фрик-бои. Денег заработали, кому они пример должны подать? Таким же старикам, чтобы те выходили и дрались друг с другом? Понятно, что про них забывают. Есть возможность хайпануть, вот и пользуются. Честно, жду, когда Бузова ворвётся в мир ММА. Буду ждать бой Бузовой против Давы», — заявил Бикрев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Бикрев одержал 8 побед в последних 9 поединках в ММА. Один бой был признан несостоявшимся. Шесть из них закончились нокаутом, в который россиянин отправлял своих оппонентов.

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