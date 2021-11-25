«Гусейнов тоже обещает Шлеменко на улице встретить». Бикрев — о конфликтах вне октагона

Российский боец ММА Дмитрий Бикрев (13-3-1) поделился мнением о конфликте между своими коллегами — Романом Богатовым и Абдулмуталипом Гаирбековым. Напомним, что Гаирбеков выразил несогласие с решением судей, которые посчитали его проигравшим в бою с Богатовым. После этого Роман начал угрожать своему сопернику, что подерётся с ним на улице.



«Что касается слов Богатова о разборке вне октагона, то там постоянно кто-то обещает. Артур Гусейнов Шлеменко тоже обещает на улице встретить. Как пошла эта нездоровая тема с разбирательствами Лобова и Хабиба, так и продолжается. Это не красит наш спорт. Золотые слова — если хочешь драться, дерись в ринге. А подобные публичные высказывания я не поддерживаю», — рассказал Бикрев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.