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«Гусейнов тоже обещает Шлеменко на улице встретить». Бикрев — о конфликтах вне октагона

«Гусейнов тоже обещает Шлеменко на улице встретить». Бикрев — о конфликтах вне октагона
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Российский боец ММА Дмитрий Бикрев (13-3-1) поделился мнением о конфликте между своими коллегами — Романом Богатовым и Абдулмуталипом Гаирбековым. Напомним, что Гаирбеков выразил несогласие с решением судей, которые посчитали его проигравшим в бою с Богатовым. После этого Роман начал угрожать своему сопернику, что подерётся с ним на улице.

«Что касается слов Богатова о разборке вне октагона, то там постоянно кто-то обещает. Артур Гусейнов Шлеменко тоже обещает на улице встретить. Как пошла эта нездоровая тема с разбирательствами Лобова и Хабиба, так и продолжается. Это не красит наш спорт. Золотые слова — если хочешь драться, дерись в ринге. А подобные публичные высказывания я не поддерживаю», — рассказал Бикрев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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