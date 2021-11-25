Бикрев: А. Емельяненко не готов к бою с Сантосом. Главное, чтобы печально не закончилось
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Российский боец ММА Дмитрий Бикрев (13-3-1) поделился ожиданиями от поединка Александра Емельяненко и Марсио Сантоса. Бой состоится 27 ноября на турнире в Сыктывкаре.
«Ожиданий от боя Емельяненко — Сантос никаких, главное, чтобы всё печально не закончилось. Мой прогноз — Емельяненко проиграет, думаю, он совсем не готов. История будет такая же, как с Магой Исмаиловым», — рассказал Бикрев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, Емельяненко согласился выйти на бой на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского. Последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей.
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