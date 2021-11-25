Шавкат Рахмонов высказался о возможном поединке с Хамзатом Чимаевым

Казахский боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о потенциальном поединке с Хамзатом Чимаевым.



«Каждый день мне пишут: «Когда ты с Чимаевым будешь драться? Давай, сломай его!». Я говорю: «Подождите, не торопитесь — время придет, подерёмся». Просто он уже вперед ушёл — куда мне сейчас вызовы кидать? Конечно, он на хайпе сейчас, на хорошем подъёме. Я, в принципе, ничего не боюсь, но пустословить не люблю. Когда будет реальный вариант — подерёмся.



Да, в последнем бою он хорошо себя показал. Борьба у него хорошая, насчет ударки не знаю — пока он ее особо не показывает, сразу начинает в ноги лезть. Я бы хотел посмотреть, как он в стойке будет рубиться — отвечать, и сам пропускать — вот тогда будет интересно. Думаю, еще пару боев он выиграет, и будет драться за титул», — сказал Рахмонов в интервью журналисту Игорю Лазорину в «Инстаграме».