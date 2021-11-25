Хукер рассказал, кого бы хотел видеть своим соперником после возвращения в полулёгкий вес

Легковес UFC Дэн Хукер рассказал, кого хотел бы видеть своим соперником в дебютном поединке в полулёгком весе. Напомним, Хукер ранее заявил, что подумывает о смене весовой категории.
«Корейский Зомби — тот парень, с которым я бы хотел оказаться в клетке. Я бы с большим удовольствием зарубился с Корейским Зомби. Не знаю, что думают об этом болельщики, пусть выскажутся на этот счёт. Но я обеими руками за этот бой», — приводит слова Хукера BJPenn.
В последнем поединке Дэн Хукер проиграл приёмом в первом раунде россиянину Исламу Махачеву. Новозеландец потерпел 11-е поражение в 32 поединках в карьере. Кроме того, это поражение стало для Хукера третьим в пяти последних поединках.
Хукер начинал карьеру в UFC в полулёгком весе, однако затем поднялся в лёгкий дивизион.
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