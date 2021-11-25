Камбосос — о потасовке на тренировке: отца Лопеса поставили на место, он поджал хвост

Боксёр Джордж Камбосос прокомментировал конфликт своей команды с командой Теофимо Лопеса на открытой тренировке. Главными героями конфликта стали отцы обоих боксёров, которые пытались подраться.



«Я чувствую нервную энергию и страх в команде Лопеса. Его отец понял, что мы здесь готовы к битве, готовы к войне и сразу поджал хвост. То же самое сделает его сынок в бою.



Если они хотят подраться раньше, то мы готовы. Мой отец тоже всегда рядом. Лопесам повезло, что он оказался далеко от эпицентра драки. Иначе папа Лопеса не смог бы присутствовать на поединке сына. Если промоутеры заплатят нам достаточно, то мы вообще можем провести бой наших отцов, пусть весь мир смотрит», — цитирует Камбососа BoxingScene.

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