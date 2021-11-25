Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нганну: мой бой с Ганом не продлится до судейского решения. Нокаут придёт

Нганну: мой бой с Ганом не продлится до судейского решения. Нокаут придёт
Комментарии

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поделился ожиданиями от поединка с Сирилем Ганом. Напомним, бойцы должны встретиться 22 января на турнире UFC 270.

«Не представляю, что этот бой продлится до судейского решения. Я нокаутирую Гана. Я просто хочу выйти и отправить этого парня в нокаут. В одном из моментов это и произойдёт.

Я пытаюсь перебрать все возможные варианты развития событий. Я представляю, что произойдёт в первом, во втором раундах, что будет дальше. И понимаю, что нокаут придёт», — приводит слова Нганну Sportskeeda.

Последний поединок Нганну провёл в марте 2021 года, победив Стипе Миочича. Из-за такого простоя в UFC оказались вынуждены организовывать бой за титул временного чемпиона в соответствующем дивизионе. Временным чемпионом стал Сириль Ган, который победил Деррика Льюиса в августе 2021 года.

Боксёр-любитель за один бой заработал больше, чем чемпион UFC за карьеру. Нганну потрясён Боксёр-любитель за один бой заработал больше, чем чемпион UFC за карьеру. Нганну потрясён
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021