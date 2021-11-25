Нганну: мой бой с Ганом не продлится до судейского решения. Нокаут придёт

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поделился ожиданиями от поединка с Сирилем Ганом. Напомним, бойцы должны встретиться 22 января на турнире UFC 270.



«Не представляю, что этот бой продлится до судейского решения. Я нокаутирую Гана. Я просто хочу выйти и отправить этого парня в нокаут. В одном из моментов это и произойдёт.



Я пытаюсь перебрать все возможные варианты развития событий. Я представляю, что произойдёт в первом, во втором раундах, что будет дальше. И понимаю, что нокаут придёт», — приводит слова Нганну Sportskeeda.



Последний поединок Нганну провёл в марте 2021 года, победив Стипе Миочича. Из-за такого простоя в UFC оказались вынуждены организовывать бой за титул временного чемпиона в соответствующем дивизионе. Временным чемпионом стал Сириль Ган, который победил Деррика Льюиса в августе 2021 года.