«Сюрпрайз, люди добрые». А. Емельяненко попытался побороть Сантоса и ударил в плечо

Известный боец ММА Александр Емельяненко пошутил во время встречи со своим будущим соперником Марсио Сантосом. Россиянин сначала попытался побороть Сантоса в борьбе, а потом аккуратно ударил в плечо. Всё это сопровождалось смехом и шутками с обеих сторон. Поединок Емельяненко и Сантоса состоится 27 ноября на турнире в Сыктывкаре.



«Сюрпрайз-сюрпрайз, люди добрые», — подписал видео Емельяненко.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, Емельяненко согласился выйти на бой на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского. Последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей.