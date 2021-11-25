«Сюрпрайз, люди добрые». А. Емельяненко попытался побороть Сантоса и ударил в плечо
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Известный боец ММА Александр Емельяненко пошутил во время встречи со своим будущим соперником Марсио Сантосом. Россиянин сначала попытался побороть Сантоса в борьбе, а потом аккуратно ударил в плечо. Всё это сопровождалось смехом и шутками с обеих сторон. Поединок Емельяненко и Сантоса состоится 27 ноября на турнире в Сыктывкаре.
«Сюрпрайз-сюрпрайз, люди добрые», — подписал видео Емельяненко.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, Емельяненко согласился выйти на бой на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского. Последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей.
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