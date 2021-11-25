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Абдель-Азиз: раньше я писал за Хабиба в «Твиттере», но сейчас его английский намного лучше

Абдель-Азиз: раньше я писал за Хабиба в «Твиттере», но сейчас его английский намного лучше
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Известный менеджер Али Абдель-Азиз прокомментировал конфликт между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Напомним, россиянин попросил Гэтжи «заткнуться», когда тот выложил пост о своих надеждах получить титульный бой. Некоторые бойцы выразили уверенность, что вместо Хабиба писал Абдель-Азиз.

«Приятель, в интернете всегда говорят о том, что я веду социальные сети Хабиба. На самом деле, между Хабибом и Гэтжи всё нормально. Они часто видятся, принимают участие в пресс-конференциях. Это бойцовский бизнес, вы понимаете? Парни могут говорить друг другу всё, что захотят. Но они уважают друг друга.

Я не пишу за кого-то в «Твиттере». Раньше я писал за Хабиба, чтобы он мог сказать вам правду, но сейчас его английский намного лучше, и я не нужен», — приводит слова Азиза TMZ.

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