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«Невероятный». Хабиб — о фото Роналду с четырьмя игроками, ставшими его тренерами

«Невероятный». Хабиб — о фото Роналду с четырьмя игроками, ставшими его тренерами
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Знаменитый боец UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» коллаж, посвящённый Криштиану Роналду. На серии фотографий португальская звезда находится на футбольном поле с четырьмя игроками, которые потом стали его тренерами — Зинедином Зиданом, Андреа Пирло, Уле-Гуннаром Сульшером и Майклом Кэрриком.

«Невероятный», — подписал Нурмагомедов коллаж в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Хабиба Нурмагомедова

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

Хабиб и Роналду провели дуэль взглядов:

Нурмагомедов поставил себя в один ряд с Фёдором Емельяненко. Так кто круче? Нурмагомедов поставил себя в один ряд с Фёдором Емельяненко. Так кто круче?
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