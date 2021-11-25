«Невероятный». Хабиб — о фото Роналду с четырьмя игроками, ставшими его тренерами

Знаменитый боец UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» коллаж, посвящённый Криштиану Роналду. На серии фотографий португальская звезда находится на футбольном поле с четырьмя игроками, которые потом стали его тренерами — Зинедином Зиданом, Андреа Пирло, Уле-Гуннаром Сульшером и Майклом Кэрриком.
«Невероятный», — подписал Нурмагомедов коллаж в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Хабиба Нурмагомедова
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
Хабиб и Роналду провели дуэль взглядов:
- 25 ноября 2021
-
23:34
-
22:32
-
22:17
-
21:34
-
20:55
-
20:01
-
19:21
-
18:27
-
18:03
-
17:14
-
17:02
-
15:36
-
14:52
-
14:15
-
13:32
-
13:10
-
12:37
-
12:28
-
12:16
-
11:41
-
10:36
-
10:28
-
10:28
-
09:45
-
09:37
-
08:57
-
00:30
-
00:08
- 24 ноября 2021
-
23:17
-
22:23
-
21:46
-
20:45
-
19:45
-
19:37
-
19:22